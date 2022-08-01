Москва, , 10:37 — REGNUM Иностранные боевики, которые возвращаются с Украины после участия в военных действиях на стороне киевского режима, являются угрозой для своих стран. Об этом 1 августа заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

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«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Тарабрин отметил, что эта ситуация вызывает у российской стороны обеспокоенность и МИД РФ поднимает этот вопрос во время контактов на международном уровне.

Также директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ подчеркнул, что Москва настаивает на недопустимости такого рода практики и продолжит делать это и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали более 50 украинских боевиков.