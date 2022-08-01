Москва, , 10:36 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сложит с себя полномочия президента клуба, его место займёт бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. Об этом 1 августа сообщает Telegram-канал Baza.

Ашот Хачатурянц Дарья Драй © ИА REGNUM

«Леонид Федун сложит полномочия президента ФК «Спартак». Вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Хачатурянца может произойти в ближайшее время.

Напомним, в октябре 2021 года Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ, а в ноябре был официально утверждён в этой должности. 27 июня 2022 года он покинул пост президента РПЛ, после чего вышел из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС) и оставил должность главы экспертно-судейской комиссии РФС.

Федун является президентом «Спартака» с 2004 года.

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