Москва, 1 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Раскрыта дальнейшая судьба телепередачи «Лучше всех!» на Первом канале. Об этом сообщил интернет-телеканал «Царьград» 1 августа.

Цитата из видео «Максим Галкин - биография» Максим Галкин

Как сообщил источник, руководители телеканала собираются возобновить показ программы, однако роль ведущего больше не будет занимать Максим Галкин. Имя нового ведущего шоу пока что не раскрывается.

Напомним, передача «Лучше всех!» пропала из телеэфира после начала спецоперации на Украине. С того момента в Сети активно обсуждают закрытие проекта, а также эмиграцию его ведущего Максима Галкина.