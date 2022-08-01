Орел, 1 августа 2022, 10:35 — REGNUM Памятный монумент в честь Николая Сергеевича Савосина, награждённого орденом Мужества посмертно, открыт в Орловской области, в деревне Ловчиково близ храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
В ходе церемонии глава региона вручил отцу Николая Савосина орден Мужества, которым его сын был награждён посмертно указом президента России.
В начале июня в Ливенском районе Орловской области была заложена аллея в честь погибших жителей региона — участников специальной военной операции.