Орел, 1 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Памятный монумент в честь Николая Сергеевича Савосина, награждённого орденом Мужества посмертно, открыт в Орловской области, в деревне Ловчиково близ храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области Памятник Николаю Савосину

«Николай Сергеевич Савосин был достойным сыном Отечества. Его решение служить Родине, его подвиг — в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны», — сказал на церемонии открытия памятника губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В ходе церемонии глава региона вручил отцу Николая Савосина орден Мужества, которым его сын был награждён посмертно указом президента России.

В начале июня в Ливенском районе Орловской области была заложена аллея в честь погибших жителей региона — участников специальной военной операции.