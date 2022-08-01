Новокузнецк, Кемеровская область, 1 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Новокузнецке третью неделю наблюдается рост числа обращений взрослого населения в поликлиники города. Об этом с ссылкой на региональный минздрав сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За прошедшую неделю выросло также число граждан, обратившихся за скорой медицинской помощью», — уточнил глава города.

Так, количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи увеличилось до 435 вызовов в день (на прошлой неделе — 398 вызовов).

За последние пять суток в ковидарии госпитализировано 62 человека. В стационарах находится 92 пациента с коронавирусом, на ИВЛ — шестеро.