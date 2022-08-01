Джакарта, 1 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Тысячи индонезийских и американских солдат начали двухнедельные совместные военные учения, целью которых, по мнению Вашингтона, является содействие «региональному сотрудничеству» в условиях напряженности в отношениях с Китаем, сообщает издание Le Figaro.

U.S. Department of Defense Индонезийские и американские солдаты

На месте находятся не менее 4000 американских и индонезийских солдат, к ним присоединятся силы Австралии, Сингапура и Японии. Япония впервые участвует в этих ежегодных маневрах, получивших название »Super Garuda Shield». Учения проходят на индонезийском острове Суматра.

Соединенные Штаты и их азиатские союзники проявляют обеспокоенность растущим присутствием Китая в Тихом океане. Вашингтон, однако, заверил, что учения не нацелены ни на одну страну, даже если в этом году они намного масштабнее, чем в предыдущие годы.

«Это действительно учения, направленные на укрепление доверия, сплоченности, взаимопонимания, повышение возможностей», — заявил журналистам в Джакарте командующий вооруженными силами США генерал Стивен Смит.

Учения продлятся до 14 августа 2022 года и будут включать взаимодействия сухопутных войск, флота и авиации. Церемония открытия с участием всех стран-участниц состоится в среду, 3 августа. Канада, Франция, Индия, Малайзия, Южная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Восточный Тимор и Великобритания будут участвовать в качестве наблюдателей.