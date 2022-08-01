Архаринский район, , 10:37 — REGNUM С 26 июля в Приамурье продолжаются поиски местного жителя, который потерялся в лесу. Для поисков мужчины используют аппараты-беспилотники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пропавший человек cocoparisienne

Читайте также: В Тюмени разыскивают мальчика и девочку

Спасатели и сотрудники МЧС исследуют территорию Арзхаринского района. Пока поиски не принесли результата. Пропавший мужчина жил в селе Урил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени разыскивают двоих детей десяти и трёх лет. Они ушли в неизвестном направлении из садового товарищества.