София, 1 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении издать указ о роспуске Национального собрания (парламента) страны. Об этом 1 августа сообщает БНР.

Rumenradev.org Румен Радев

Согласно официальной информации, причиной подобной меры является неспособность коалиционных сил прийти к единому мнению относительно создания болгарского правительства.

«Я воспользуюсь своим конституционным правом и назначу новые выборы высшего законодательного органа», — отметил, в частности, он.

Напомним, согласно болгарскому законодательству, глава государства имеет возможность досрочно прекратить деятельность парламента.

Ранее представители партий «Продолжаем перемены», «ГЕРБ» и БСП вернули мандаты на формирование кабмина Болгарии после отставки команды премьер-министр Кирила Петкова. Предполагается, что в ближайшее время в Болгарии будет введено прямое президентское правление.