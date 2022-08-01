* талибами — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 1 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На участке ирано-афганской границы близ приграничного города Хирманд произошло столкновение между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Denoel Paris Перестрелка

В ходе столкновений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли дома на восточной окраине села Дост Мохаммад, и в течение некоторого времени велась ожесточённая перестрелка.

Некоторые афганские источники утверждают, что в ходе этого конфликта был убит один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё один получил ранения, что до сих пор не подтверждено независимыми источниками.

Между тем, по свидетельствам очевидцев, конфликт вспыхнул в результате того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались поднять свой флаг на участке, не являющемся территорией Афганистана. В настоящее время боевые действия прекратились.

Также губернатор иранского города Хирманд подтвердил факт боестолкновение между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сегодня произошло нарушение границы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наши силы приняли необходимые меры, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили взаимностью, но обошлось без жертв», — заявил Мейсам Баразанде.

Он добавил, что конфликт продолжался недолго и в настоящий момент завершён.