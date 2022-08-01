Мадрид, 1 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Жительница Испании Сильвия Идалия Серрано, которая в апреле сделала пластическую операцию, а затем перенесла инфекцию, из-за которой ее в тяжелом состоянии поместили в больницу Ла Пас в Мадриде и ввели в состояние искусственной комы, умерла утром 31 июля. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в больнице.

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Отмечается, что 29 апреля женщина перенесла операцию в клинике CEME, после чего ее выписали, однако затем у неё были диагностированы осложнения, связанные с инфекцией, и через несколько дней ее пришлось госпитализировать в Ла-Пас.

Ранее 34-летняя женщина жила в Пальме и приехала в Мадрид для проведения операции.