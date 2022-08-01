Иркутск, 1 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 1 августа известило об ухудшении дорожной обстановки. За прошедшую неделю с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

МВД ДТП в Приангарье

В шести случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда — 5, несоответствие скорости конкретным условиям движения — 9, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 4, выезд на полосу встречного движения - 9, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 3.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 — 24 июля на территории Иркутской области произошло 36 ДТП с пострадавшими. В этих авариях пятеро человек погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести.

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