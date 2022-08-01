Донецк, , 10:30 — REGNUM За последние сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 1 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

По информации представительства, за сутки зафиксирован 51 факт обстрела со стороны вооружённых украинских формирований. Всего выпущено 378 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ утром 1 августа обстреляли Донецк и посёлок Гольмовский.