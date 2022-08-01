Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В Чувашии значительно возросло количество вновь заражающихся коронавирусом. В первую очередь это связано «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Открывая обсуждение, глава Чувашии Олег Николаев остановился на эпидемической обстановке, констатировав рост количества официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что аналогичная картина наблюдается в целом по России.

«Слава Богу, болеют в основном в лёгкой форме. Количество людей, которые находятся на стационарном лечении, минимальное. Большинство лечится амбулаторно», — сказал Олег Николаев, напомнив о необходимости соблюдения мер безопасности и призвав пройти вакцинацию от ковида.

Глава Чувашии также подчеркнул, что в республике есть в наличии все виды вакцин от ковида, поставив задачу возобновить заявочную кампанию.

«Заявок на вакцинацию было очень мало», — сказал руководитель республики.

Его поддержал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, отметив, что если две недели назад ежедневно выявлялось менее 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас их число выросло до 60:

«Это в первую очередь связано с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых в наших южных краях — Краснодарском крае, Крыму и так далее. И соответственно там скученность населения. По прогнозным данным минздрава Российской Федерации, в сентябре ожидаем всплеск как вирусных заболеваний традиционно, но главное — новую волну COVID-19».

Министр заявил, что в республике, которая ранее была отмечена в числе регионов из-за отсутствия вакцины «Спутник лайт», в настоящее время в наличии более 670 доз данного вида: