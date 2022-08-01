Рост заболеваемости ковидом в Чувашии объяснили отпусками на курортах РФ
Чебоксары, 1 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Чувашии значительно возросло количество вновь заражающихся коронавирусом. В первую очередь это связано «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
Открывая обсуждение, глава Чувашии Олег Николаев остановился на эпидемической обстановке, констатировав рост количества официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что аналогичная картина наблюдается в целом по России.
Глава Чувашии также подчеркнул, что в республике есть в наличии все виды вакцин от ковида, поставив задачу возобновить заявочную кампанию.
Его поддержал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, отметив, что если две недели назад ежедневно выявлялось менее 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас их число выросло до 60:
Министр заявил, что в республике, которая ранее была отмечена в числе регионов из-за отсутствия вакцины «Спутник лайт», в настоящее время в наличии более 670 доз данного вида: