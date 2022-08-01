Чебоксары, 1 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Чувашии значительно возросло количество вновь заражающихся коронавирусом. В первую очередь это связано «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Открывая обсуждение, глава Чувашии Олег Николаев остановился на эпидемической обстановке, констатировав рост количества официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что аналогичная картина наблюдается в целом по России.

«Слава Богу, болеют в основном в лёгкой форме. Количество людей, которые находятся на стационарном лечении, минимальное. Большинство лечится амбулаторно», — сказал Олег Николаев, напомнив о необходимости соблюдения мер безопасности и призвав пройти вакцинацию от ковида.

Глава Чувашии также подчеркнул, что в республике есть в наличии все виды вакцин от ковида, поставив задачу возобновить заявочную кампанию.

«Заявок на вакцинацию было очень мало», — сказал руководитель республики.

Его поддержал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, отметив, что если две недели назад ежедневно выявлялось менее 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас их число выросло до 60:

«Это в первую очередь связано с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых в наших южных краях — Краснодарском крае, Крыму и так далее. И соответственно там скученность населения. По прогнозным данным минздрава Российской Федерации, в сентябре ожидаем всплеск как вирусных заболеваний традиционно, но главное — новую волну COVID-19».

Министр заявил, что в республике, которая ранее была отмечена в числе регионов из-за отсутствия вакцины «Спутник лайт», в настоящее время в наличии более 670 доз данного вида: