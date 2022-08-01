Элиста, 1 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В столице Калмыкии состоялась церемония открытия мемориальной плиты в честь военнослужащих, проходивших службу в составе Военно-морского флота России. Она установлена в парке Победы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова В Элисте установили мемориальную плиту в честь военнослужащих ВМФ

«Наши воины бессменно стоят на страже Отечества и границ нашей страны, готовые дать отпор любому врагу. <> Отвага и доблесть моряков сделала Россию непобедимой морской державой!» — подчеркнул руководитель региона

Открыть памятник было доверено ветерану Великой Отечественной войны, почётному жителю Калмыкии, моряку Георгию Алексеевичу Климовичу.

В завершение церемонии Бату Хасиков поздравил моряков и ветеранов ВМФ России с профессиональным праздником.