Багдад, 1 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Главы политических партий в парламенте Ирака, входящих в коалицию «Шиитская координационная ось», обратились к сторонникам с призывами организовать демонстрации в центре Багдада. Об этом 1 августа сообщает Shafaq со ссылкой на заявление лидеров «Оси».

Цитата из видео «More than 20 killed as anti-government protests grip Iraq» пользователя Al Jazeera English. youtube.com Протесты в Ираке

Отмечается, что демонстрация направлена против участников акции протеста, захвативших здание парламента Ирака.

В своём заявлении представители коалиции «Шиитская координационная ось» называют произошедшее «попыткой переворота» и призывают своих сторонников препятствовать захвату власти в стране путчистами.

«Недавние события являются предвестниками плана государственного переворота с целью захватить наше государство, лишить его легитимности, оскорбить его конституционные институты и отменить демократический процесс в нем», — цитируют СМИ заявление лидеров коалиции.