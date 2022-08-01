Медынь, Калужская область, 1 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области на новом аэродроме «Михеево» Медынского района Федерация самолетного спорта России с 1 по 6 августа проводит XXXI Чемпионат России по высшему пилотажу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Страница министерство спорта Калужской области «ВКонтакте» Чемпионат России по высшему пилотажу

В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены-летчики России, чемпионы мира и Европы. Полеты будут выполняться на спортивных пилотажных самолётах Су-31, Су-26, Extra330SC. В рамках чемпионата можно будет познакомиться со знаменитыми спортсменами международного уровня: Светланой Капаниной, Михаилом Мамистовым, Дмитрием Самохваловым, Фаль Ромен Андре Рене. В программе соревнований: воздушный «фристайл», работа творческих мастерских по авиамоделированию, выступление пилотажной группы «Первый полет» и призеров соревнований, полёты на воздушном шаре. Посещение мероприятий бесплатное.

«Это будет уникальное событие — едва ли в мире авиаспорта найдется равное ему по высоте класса участников, а также по количеству собранных в рамках одного мероприятия чемпионов мира и Европы. Особенность самолетного спорта — его стратегическая значимость. Из него выходят не только летчики-инструкторы аэроклубов, но и высокопрофессиональные специалисты, на которых «держится» как гражданская, так и военная авиация страны. XXXI Чемпионат России пройдет на новом аэродроме. Оказавшийся заброшенным с советских времен и восстановленный силами добровольцев бывший аэродром сельхозавиации «Михеево» — надежда на то, что развитие авиаспорта в России имеет будущее», — отметил президент федерации самолётного спорта России, летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.