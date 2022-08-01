Уфа, 1 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Подготовительные работы по возведению скоростной автодороги Казань — Екатеринбург, которая является продолжением скоростной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, начали в Башкирии. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Rosavtodor.ru Строительство дороги

Сообщается, что 140 км новой трассы в Башкирии пройдет по территориям Татышлинского, Бураевского, Дюртюлинского районов.

«Наличие федеральной трассы с высокой интенсивностью движения на территории районов республики повысит уровень их инвестиционной привлекательности. Данное обстоятельство напрямую влияет на доходность инвестпроектов в любой отрасли экономики и срок их окупаемости. В первую очередь, реализация данного проекта дает возможность развивать объекты дорожного сервиса, решать вопросы логистики, создавать рабочие места», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства регионаВиктора Жулькова.

Отмечается, что в районах, через которые пройдет скоростная автомагистраль М-12, планируют построить дорожные комплексы с АЗС, общепитом и гостиницами, автосервисами, также возможно возведение логистического центра.

Сообщается, что для сохранения фауны запроектировано возведение девяти биопереходов для диких животных.

«Экодуки будут засеяны плодородным слоем растительного грунта и травяным покровом, высажены деревья и кустарники. Они помогут сохранить не только единство среды обитания животных, но и сохранят существующие пути их миграции. Автодорога будет ограждена сеткой, что позволит свести к минимуму вероятность появления животных на трассе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для беспрепятственного проезда сельхозтехники и прогона скота предусмотрены проезды и проходы. Чтобы уберечь жителей от шума автомобилей, дорога пройдет на значительном расстоянии от населенных пунктов, специалисты установят шумозащитные экраны.

Сообщается, что проектом предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению. Они будут производится за счет средств федерального бюджета.