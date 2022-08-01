Москва, 1 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект, полностью лишающий чиновников и депутатов всех уровней при увольнении или прекращении полномочий дополнительных льгот и выплат, то есть «золотых парашютов», разработают парламентарии от фракции СРЗП, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Регионы нужно лишить полномочий устанавливать любые дополнительные льготы и «отступные» чиновникам и депутатам. Чиновники и депутаты всех уровней должны уходить со своих постов на тех же условиях, что и рядовые бюджетники», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на ситуацию в Марий Эл, где Госсобрание одобрило единовременную компенсацию экс-главе региона Александру Евстифееву в 2,5 млн рублей. «Золотой парашют» вшили в проект поправок к республиканскому бюджету.

«К сожалению, эта ситуация не единична. Из бюджетов всех уровней ежегодно тратятся сотни миллионов на всевозможные «отступные» чиновникам. Во многих субъектах руководящие должностные лица получают не только единовременные «парашюты», но и немалые доплаты к пенсиям, а иногда и другие бонусы — вплоть до компенсации расходов на отдых, услуги ЖКХ и лекарства», — рассуждает лидер партии.

«Все эти выплаты и привилегии сегодня вправе устанавливать сами регионы. Например, в Воронежской области с 2015 года действуют нормы, в соответствии с которыми отставные чиновники получают пожизненные доплаты к пенсиям в размере 45−75% от среднего заработка. В 2022 году на выплаты в бюджете заложено почти 266 млн рублей, — рассказал Миронов.

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