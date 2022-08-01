Мурманск, 1 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Мурманске на берегу Кольского залива в рамках проекта «Чистая Арктика» 1 августа начинаются работы по распилу 35-метрового фрагмента плавучей казармы, которую использовали для размещения личного состава флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

«Корабль был частично утоплен, находящиеся над водой части — нос и корму — срезали ранее, а машинное отделение пришлось доставать из воды. Судно находится здесь ещё с советских времен, когда выведенные из состава Северного флота корабли топили на так называемом кладбище кораблей», — указано в сообщении.

Утилизацией судна займётся компания ООО «ГефестМет». Специалисты распилят фрагменты судна на части весом 3−5 тонн, после чего при помощи спецтехники их разместят на площадке для дальнейшего распила и транспортировки. Планируется, что работы займут от трёх до пяти дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейшая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована.

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