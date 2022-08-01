Владивосток, , 12:31 — REGNUM В Приморье несмотря на непростые погодные условия благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики приступили к ремонту мостов. Работы ведутся в трёх муниципалитетах одновременно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в Хасанском муниципальном округе на четырех мостах на автодороге Раздольное — Хасан подрядчик закончил демонтаж конструкций, подготовку стройплощадок, отсыпку объездов из щебня. Также ремонтируют мосты в Кавалеровском и Пограничном округах.

«Ремонт мостовых сооружений идёт по плану. По словам исполнителя контракта Виктора Корочина, на четырех мостах в Хасанском районе уже выполнили погружение свай. Это особо важный участок в регионе — ведь Хасан — туристическая мекка региона. Здесь живописная природа, красивые морские бухты и берега. Отдыхать на местных турбазах можно круглый год, а уж летом на Хасан едут не только приморцы, но и туристы из других регионов. Этот район Приморья привлекает также расположенным национальным парком «Земля леопарда» и морским заповедником. Замечательно, что благодаря нацпроекту жители края и гости смогут добираться до места отдыха комфортно, по отремонтированным мостам и дорогам. Местным муниципалитетам нацпроект, конечно, в этом большая помощь.

Всего к концу года в рамках дорожного проекта планируется отремонтировать около 100 км дорог и восемь мостов.

Дорожникам придётся потрудится — ситуацию усугубляют частые ливни. После прошедших дождей в Приморье по словам губернатора Олега Кожемяко, требуется восстановить 20 мостов», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле идёт ремонт Тверицкой набережной. Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».