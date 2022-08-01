Москва, 1 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Евросоюз и США создадут в Молдавии центр борьбы с контрабандой оружия, сообщает 1 августа RT.

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По данным СМИ, из-за нарастающей проблемы контрабанды оружия, которое поставляется Киеву странами Запада, вынудило Евросоюз и США организовать поставку оборудования для молдавских пограничников. Профильные структуры Еврокомиссии и Госдепартамента уже разместили соответствующие тендеры.

В частности, агентство Frontex собирается купить для молдавских пограничников туалетные модули общей стоимостью примерно 250 тыс. евро, а США предоставят автомобили повышенной проходимости, тепловизоры, наземные приборы обнаружения и рации.

Авторы материала отмечают, что ранее на Западе отказывались признавать проблему распространения оружия, поставляемого Киеву в качестве военной помощи.