Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Уровень инфляции в Казахстане в июле по сравнению с ценами этого же месяца прошлого года составил 15%. Об этом 1 августа сообщает Бюро национальной статистики.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги — на 9,2%», — сообщили в ведомстве.

Согласно представленным данным, больше всего за год подрожал сахар — на 87,3%. Далее в этом списке идут лук репчатый (71,7%), мука (36,6%), макароны (33%) и крупы (31,4%). В среднем цены снизились на на морковь (29,6%) и свёклу (25,2%).

За месяц инфляция в Казахстане, как говорится в отчёте, составила 1,1%.

Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики заявляют, что поставки происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах и резкий рост цен на него вызваны повышенным ажиотажным спросом населения.