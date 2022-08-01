Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Среднемесячная динамика роста цен на новостройки Санкт-Петербурга за три года выросла почти в четыре раза (+278,94%). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Прайд Групп».

Новостройки Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с июня 2019 года по июнь 2020 года — средний квадратный метр на первичном рынке города подорожал на 11,45% или на 13,4 тыс. рублей. Динамика прироста в месяц была на уровне 0,95%. В период пандемии — с июня 2020 года по июнь 2021 года — средняя цена за 1 кв. м. выросла на 33,23% или на 43,4 тыс. рублей.

«В рамках этого периода ежемесячный рост средней цен квадратного метра на первичном рынке города был на уровне 2,76%», — добавили в компании.

С июня 2021 года по июнь 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга выросла на 43,6% (+76 тыс. рублей), достигнув отметки в 250,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом, в среднем за месяц «квадрат» в новостройках города подорожал на 3,6%.

«Пандемия 2020 года убедила людей вложить средства в недвижимость. Программы поддержки сектора строительства со льготными кредитами в 2021 запустили волну инвестиционных покупок, что сильно встряхнуло рынок. Про активность покупателей в 2022 году могу сказать то же самое. Средства парковались в недвижимости. Все эти факторы активно поработали на и без того тёплом рынке недвижимости Петербурга и дали гремучий коктейль с итоговым удорожанием 279% за три года», — подытожил генеральный директор агентства Алексей Бондарев добавив, что в обозримом будущем в России могут ввести поколенческие ипотеки на 100 лет.

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