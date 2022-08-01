Кабул, 1 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Утром 31 июля в воздушном пространстве Кабула появились американские беспилотные летательные аппараты, которые атаковали различные районы города. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, передаёт телеканал Afghanistan International.

U.S. Air Force Беспилотник

По словам Набиля, на основании соглашения в Дохе США помогают талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в подавлении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Набиль говорит, что риск превращения Афганистана в убежище для экстремистов серьёзен, поскольку, по его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут полноценно управлять страной.

Утро 31 июля для жителей Кабула началось с того, что они услышали несколько сильных взрывов. По городу циркулируют слухи о бомбардировке районов Кабула американскими беспилотниками. Несколько жителей Кабула сообщили Afghanistan International, что ночью и утром 31 июля в воздушном пространстве Кабула наблюдались дроны.

Правительство США пока никак не прокомментировало этот вопрос.

Вопреки утверждению Рахматуллы Набиля, представитель министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Нафи Такур заявил, что взрыв был вызван ракетой, попавшей в пустующий дом в районе «Ширпур» города Кабула. По словам Такура, в результате инцидента никто не пострадал.

Местные источники в Кабуле сообщают, что в Ширпур и обратно проследовало несколько машин скорой помощи. Согласно этим источникам, в настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокируют доступ в этот район и никого не пропускают.