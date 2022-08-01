Барнаул, , 10:18 — REGNUM В Алтайском крае, где отменили ежедневное информирование о ситуации с распространением коронавируса, отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, в крае ежедневно выявляют более 90 заболевших, в начале июля было около 50. Заражаются те, кто вакцинировался полгода назад и иммунитет закончился, говорят медики.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко рекомендует привиться в ближайшие две недели. За этот период в западной части России началась новая волна ковида. У жителей Алтайского края остаётся немного времени, чтобы вакцинироваться и тем самым увеличить количество антител.

Как отмечают в минздраве региона, вакцина в крае есть. Региональные власти создали необходимый запас и наладили регулярные поставки препаратов. Также система здравоохранения края готова к возможному подъёму заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшилась настолько, что власти региона отменили масочный режим и известили, что не будут больше публиковать ковидные сводки.

Зато в регионе проводят множество массовых мероприятий. Одним их самых масштабных стали Шукшинские дни на Алтае.

На днях стало известно, что глава Барнаула Вячеслав Франк повторно заразился коронавирусом.

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