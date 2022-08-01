Бамако, , 10:18 — REGNUM Правящая хунта в Мали «потребовала» от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от «своей неоколониальной позиции», передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Переходное правительство требует от президента Макрона окончательно отказаться от своей неоколониальной и снисходительной позиции, чтобы понять, что никто не может любить Мали больше, чем малийцы», — заявил представитель исполнительного органа полковник Абдулай Майга.

В Мали отреагировали на комментарий Эммануэля Макрона. Говоря о Мали, столкнувшейся с серьезным кризисом в области безопасности и ставшей ареной двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах, Эммануэль Макрон считает, что ответственность западноафриканских государств заключается в том, чтобы «малийский народ мог выражать свой народный суверенитет» и «создать каркас стабильности», позволяющий «эффективно бороться с террористическими группировками».

Франция считает, что выбор, сделанный малийской хунтой, неэффективен в борьбе с терроризмом, и именно это способствовало решению вывести французские силы из Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в официальную резиденцию форт Брегансон.

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