Бамако, 1 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Правящая хунта в Мали «потребовала» от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от «своей неоколониальной позиции», передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Переходное правительство требует от президента Макрона окончательно отказаться от своей неоколониальной и снисходительной позиции, чтобы понять, что никто не может любить Мали больше, чем малийцы», — заявил представитель исполнительного органа полковник Абдулай Майга.

В Мали отреагировали на комментарий Эммануэля Макрона. Говоря о Мали, столкнувшейся с серьезным кризисом в области безопасности и ставшей ареной двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах, Эммануэль Макрон считает, что ответственность западноафриканских государств заключается в том, чтобы «малийский народ мог выражать свой народный суверенитет» и «создать каркас стабильности», позволяющий «эффективно бороться с террористическими группировками».

Франция считает, что выбор, сделанный малийской хунтой, неэффективен в борьбе с терроризмом, и именно это способствовало решению вывести французские силы из Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в официальную резиденцию форт Брегансон.