Мали требует от Франции отказаться от «неоколониальной позиции»
Бамако, 1 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Правящая хунта в Мали «потребовала» от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от «своей неоколониальной позиции», передает BFM TV.
«Переходное правительство требует от президента Макрона окончательно отказаться от своей неоколониальной и снисходительной позиции, чтобы понять, что никто не может любить Мали больше, чем малийцы», — заявил представитель исполнительного органа полковник Абдулай Майга.
В Мали отреагировали на комментарий Эммануэля Макрона. Говоря о Мали, столкнувшейся с серьезным кризисом в области безопасности и ставшей ареной двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах, Эммануэль Макрон считает, что ответственность западноафриканских государств заключается в том, чтобы «малийский народ мог выражать свой народный суверенитет» и «создать каркас стабильности», позволяющий «эффективно бороться с террористическими группировками».
Франция считает, что выбор, сделанный малийской хунтой, неэффективен в борьбе с терроризмом, и именно это способствовало решению вывести французские силы из Мали.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в официальную резиденцию форт Брегансон.