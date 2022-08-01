Москва, , 10:17 — REGNUM В качестве общественного транспорта планируется использовать железную дорогу в Мариуполе по мастер-плану развития города. Об этом 1 августа сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин Government.ru

«Осмотрели всю транспортную инфраструктуру, делаем ее более современной, делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать и железную дорогу как общественный транспорт», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Помимо этого, вице-премьер РФ отметил, что также намечено строительство новой набережной и парков и напомнил, что в 2022 году в освобождённом от киевских боевиков городе запланировано восстановление 90 объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что уже в сентябре 2022 года будут сданы первые жилые дома и больницы в Мариуполе.