Благовещенск, 1 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Жительнице Белогорска в Приамурье помогли получить жильё взамен признанного аварийным в декабре 2017 года. Амурчанка обратилась на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

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Её дом не попал в программу расселения на 2019–2025 год потому, что был признан ветхим в декабре 2017 года, а переселению подлежало жильё, получившее статус аварийного до января-2017. Обращение жительницы Белогорска взяли в работу представители президентского движения Народный фронт в Амурской области.

«Женщине предоставлена квартира площадью 68,9 кв. м. Полученным жильем заявительница осталась довольна», — отметил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Сергей Утенбергенов.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Амурской области смогла заселиться в положенное ей по закону жильё только после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Женщине должны были выдать жильё бесплатно как сироте, но вместо этого предлагали денежный сертификат, суммы которого не хватило бы на приобретение квартиры.