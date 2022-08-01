Москва, , 10:36 — REGNUM США перенесли центр интересов всего мира из Тайваня в Косово. Однако Сербия способна провести денацификацию на Балканах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация в Косово в первую очередь является запуском со стороны Запада так называемого балканского кейса по переносу центра интересов всего мира из Тайваня на Балканы. Если до этого максимальное обострение военной ситуации происходило и должно было дальше развиваться в рамках отношений Тайваня и Китая, то есть США раскачивали ситуацию в этом направлении, то сейчас возможность перехода к военным действиям Запад максимально будет раскручивать на другом конце земного шара, используя замороженный конфликт в Косово», — уверен эксперт.

«Сербия прекрасно понимала, что будет такая ситуация, как и главный её союзник — Россия, которая будет её поддерживать в дальнейших шагах. Вполне реалистична ситуация по денацификации на Балканах авторства Сербии. Если обострение ситуации в Косово достигнет пика, то в конфликт будут втянуты все сопредельные государства», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что ситуация в Косово резко обострилась 31 июля. По данным сербских СМИ, косовский спецназ закрыл границу с Сербией, а Белград привел армию в состояние повышенной готовности.

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