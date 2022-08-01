Москва, , 10:13 — REGNUM Возвращающиеся с территории Украины в свои страны иностранные боевики представляют там угрозу, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Солдаты армии США

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — сказал он РИА Новости.

По его словам, данная ситуация вызывает у Москвы беспокойство, а МИД РФ поднимает этот вопрос в международных контактах.

«Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше», — подчеркнул Тарабарин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тарабарин заявил, что некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе.

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