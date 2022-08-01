Москва, 1 августа 2022, 10:13 — REGNUM Возвращающиеся с территории Украины в свои страны иностранные боевики представляют там угрозу, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
По его словам, данная ситуация вызывает у Москвы беспокойство, а МИД РФ поднимает этот вопрос в международных контактах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тарабарин заявил, что некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе.
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