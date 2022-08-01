Багдад, , 10:15 — REGNUM Вооружённые силы Ирака и подразделения федеральной полиции начали передислокацию армейских подразделений в столицу страны. Об этом 1 августа сообщает иракский телеканал Sabereen news.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, военная техника замечена в районе аль-Амель, вблизи аэропорта Багдада и в районе аль-Джардия. Также военные устанавливают блокпосты на подходе к посольству США в так называемой «зелёной зоне» Багдада.

Меры безопасности предпринимаются на фоне захвата демонстрантами здания парламента Ирака.

Ранее сторонники одной из организаций захватили правительственные здания в иракской столице и заявили о подготовке голосования по избранию своего лидера Муктады ас-Садра главой Ирака.