Симферополь, 1 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Сакском районе Крыма ночью 31 июля, сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что автомобиль Renault Symbol, двигаясь по автодороге Симферополь-Евпатория, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем LADA Granta, который двигался навстречу.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира Renault. Травмы получили водитель второго автомобиля и его 17-летний пассажир.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Ростовской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека.