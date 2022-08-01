Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Финскому заливу в Санкт-Петербурге предложили вернуть прежнее название — Котлино озеро. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхта в Финском заливе

Опубликовал предложение Анатолий Киреев. Автор ссылается на политическую ситуацию в мире. Он отметил, что Финский залив своим названием имеет отношение к стране, которая входит в список недружественных для России. Из-за этого мужчина предлагает вернуть ему историческое название — Котлино озеро.

Киреев подчеркнул, что Финляндия продолжает отказывать гражданам России в выдаче виз. «Пусть Петербург живет рядом с русскими озерами и русскими названиями!» — содержится в тексте петиции.

Пока инициатива не нашла широкую поддержку. За пять дней, на момент создания материала, её подписали всего десять человек.

Отметим, что изменение географических наименований тянет за собой необходимость обновлять карты, атласы и другие документы. Напомним, что на территории Петербурга также есть Финляндский вокзал.