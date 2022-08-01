Сеул, 1 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп отметил необходимость нормализации соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией. Об этом сообщает Yonhap News.

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Данное заявление глава оборонного ведомства страны сделал 1 августа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной обороны.

Министр отметил, что Сеул стремится к более тесному сотрудничеству в области безопасности с Вашингтоном и Токио на фоне усиливающихся военных угроз со стороны КНДР.

«Я считаю, что нормализация GSOMIA необходима. Мы рассматриваем этот вопрос в рамках всесторонней нормализации южнокорейско-японских отношений», — отметил Ли Чон Соп.

Он также добавил, что нормализация действия соглашения соответствует национальным интересам Южной Кореи.