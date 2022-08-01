Москва, 1 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту атаки беспилотника на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе возбудили следователи. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, 31 июля 2022 года около 06:00 мск на территории штаба ЧФ произошёл взрыв беспилотника с поражающими элементами, в результате чего шесть человек пострадали. При этом уточняется, что также была частично разрушена стена и получили многочисленные повреждения окна и фасад здания штаба.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб ЧФ в Севастополе.