Тегеран, , 10:07 — REGNUM Иран уже в ближайшее время может создать атомную бомбу, так как обладает для этого всеми техническими возможностями. Об этом глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что Тегеран, несмотря на имеющуюся возможность, создавать бомбу не будет, подтвердив комментарии, сделанные в июле Камалем Харрази, старшим советником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

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«Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения по данному поводу», — приводит катарский телеканал Al-Jazeera слова главы иранского агентства по атомной энергии.

Напомним, в июле Камаль Харрази заявлял, что Ирану удалось обогатить уран до 60%, а значит, что удастся обогатить и до 90%, что пригодно для создания ядерной бомбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что иранские власти добились значительного прогресса в создании ядерного оружия. По его словам, без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может вскоре получить в своё распоряжение ядерную бомбу.