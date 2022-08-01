Тегеран, 1 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Иран уже в ближайшее время может создать атомную бомбу, так как обладает для этого всеми техническими возможностями. Об этом глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

При этом он подчеркнул, что Тегеран, несмотря на имеющуюся возможность, создавать бомбу не будет, подтвердив комментарии, сделанные в июле Камалем Харрази, старшим советником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

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«Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения по данному поводу», — приводит катарский телеканал Al-Jazeera слова главы иранского агентства по атомной энергии.

Напомним, в июле Камаль Харрази заявлял, что Ирану удалось обогатить уран до 60%, а значит, что удастся обогатить и до 90%, что пригодно для создания ядерной бомбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что иранские власти добились значительного прогресса в создании ядерного оружия. По его словам, без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может вскоре получить в своё распоряжение ядерную бомбу.