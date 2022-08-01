Москва, 1 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В центре Москвы в Манеже с 1 по 21 августа пройдёт выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого», сообщили в Сттройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Посетители увидят проекты трансформации Москвы за последние 10 лет и планы дальнейшего её развития. Гости смогут создать свой городской арт-объект. Запланирована насыщенная программа запланирована детей.

Всего в программе выставки запланировано более 70 мероприятий, вход на них свободный. На выставке «Город для каждого»: будут работать 300 волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого» представят специальное оборудование — «Анализатор тела».

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