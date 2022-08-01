Иркутск, , 10:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 1 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8700 человек (0 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 298 946 (+147 за сутки).

Госпитализированы 327 (+18 за сутки). В то же время выздоровели 293 728 пациентов (+36 за сутки).

Ещё 725 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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