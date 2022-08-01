Донецк, 1 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов, сообщило 1 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 378 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ повреждены 19 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка.