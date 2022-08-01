Ярославль, 1 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году был зафиксирован прирост миграционного населения после падения 2020 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ярославль

Если в 2020 году за рубеж уехало жить больше людей, чем приехало на 289 человек, то в 2021 году наблюдалась обратная картина: миграционный прирост составил 1473 человека. При этом уехало из области 1440 человек, а приехало — 2913.

«В 2021 году вновь положительный миграционный баланс зафиксирован со всеми государствами СНГ. Наибольший прирост населения области за эти годы обеспечили мигранты из Таджикистана — 940 человек или 68.8 процентов миграционного прироста с этими странами», — сообщили в Ярославльстате.

Статистики отмечают, что до 2016 года в регионе фикисровался постоянный миграционный прирост, который сменился годовыми колебаниями прироста и потери населения.

За последние пять лет на постоянное место жительства и в связи со сменой места пребывания на срок 9 месяцев и более из-за пределов Российской Федерации в регион прибыло 16 тысяч человек, выбыло — 14,6 тысяч.