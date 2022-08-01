Москва, , 10:05 — REGNUM Иностранные боевики, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, представляют угрозу для своих стран. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Ли Гын Цитата из видео «Южнокорейский наемник на украине Ли Гын из Южной Кореи»

По его словам, государства, в которые возвращаются выжившие на Украине боевики, могут столкнуться с угрозой безопасности.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — приводит слова Тарабрина РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Тарабрин рассказал об отказе ряда стран выдавать России преступников и сотрудничать по уголовным делам.