Уфа, 1 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Башкирия может стать пилотным регионом в федеральной программе «Земля для туризма». Об этом 1 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Olegfoto-sk Шихан Тратау

Сообщается, что такое решение было принято в ходе визита делегации Росреестра в республику.

Отмечается, что у региона имеется большой потенциал, чтобы стать центром притяжения туристов со всей России. В республике расположено 229 особо охраняемых объектов, в том числе три заповедника, один национальный парк, четыре природных парка, один парк местного назначения, 31 санаторно-курортная организация с уникальными процедурами.

Сообщается, что включение Башкирии в этот проект позволит республике больше привлекать инвестиции в развитие туризма.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии внесли изменения в закон для развития сферы туризма.