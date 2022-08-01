Тирасполь, , 10:04 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к согражданам по случаю Дня памяти погибших и умерших защитников ПМР. Текст обращения 1 августа разместили на сайте главы ПМР.

Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год Симановский Альбер

Он отметил, что в результате вооружённой агрессии с молдавской стороны погибли 804 приднестровца.

«Прошло уже 30 лет, но боль и горе невосполнимых утрат невозможно стереть из народной памяти. К сожалению, военные преступники так и не понесли заслуженного наказания», — отметил Красносельский.

Глава республики добавил, что взгляды действующих властей Молдавии на те преступления против мирного населения всё также далеки о того, чтобы можно было говорить о «справедливости и воздаянии».

Напомним, 1 августа 1992 года является официальной датой окончания боевых действий, развернувшихся в ходе молдавско-приднестровского конфликта с начала марта. В ходе столкновений с приднестровской стороны, по официальным данным, погибли 533 защитника и 271 мирный житель.

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