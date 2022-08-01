Новосибирск, 1 августа 2022, 10:02 — REGNUM В Новосибирске почтили память советского офицера Якова Новиченко, спасшего от взрыва гранаты лидера Северной Кореи Ким Ир Сена. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
«Брошенную гранату Яков Тихонович накрыл своим телом, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Он спас жизни многих людей, находящихся тогда на митинге в 1946 году».
Глава города считает, что этот подвиг можно сравнить с подвигом лётчика, идущего на таран, или с подвигом Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру.