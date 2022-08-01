Новосибирск, 1 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Новосибирске почтили память советского офицера Якова Новиченко, спасшего от взрыва гранаты лидера Северной Кореи Ким Ир Сена. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Брошенную гранату Яков Тихонович накрыл своим телом, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Он спас жизни многих людей, находящихся тогда на митинге в 1946 году».

Глава города считает, что этот подвиг можно сравнить с подвигом лётчика, идущего на таран, или с подвигом Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру.