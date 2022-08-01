Благовещенск, 1 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Два участка дорог в Свободненском районе Амурской области размыло дождями. Последствия сильного ливня устраняют дорожные службы, сообщил 1 августа телеграм-канал газеты «Зейские огни».

chiz50 Ливень

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Повреждена часть дороги из посёлка Орлиный до трассы Свободный-Благовещенск, а также проезд, соединяющий сёла Маркучи и Семёновка.

В посёлке Моховая Падь в Благовещенске порывистый ветер во время сильного ливня повалил деревья и сорвал крышу. Во время дождя на дорогах столицы Приамурья стояла вода.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер также повалил деревья в Благовещенске во время грозы 6 июля.